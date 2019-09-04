В Заполярном жители решили за свой счет отремонтировать подъезд

СЕГОДНЯ 09:08 2019-09-04T08:50:57+03:00

В управляющей компании сетуют на то, что северяне вот уже которой год отказываются платить за содержание и ремонт больше

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В правительстве Мурманской области строго следят, чтобы управляющие компании, наконец, взялись за ремонт подъездов. Но в Заполярном о строгом наказе властей, кажется, не слышали.

- Подъезд наш в плачевном состоянии. Стены грязные, а краска давно облезла. Его не моют, - говорит жительница 4-го подъезда дома №24 по улице Ленина Ханий Мажидова.

Она уверена, что большинство жителей ее дома, 1963 года постройки, за капремонт не платят – ведь его они не видели много лет. Поэтому даже не стала обращаться в управляющую компанию.

- Там мне ответят: «Не платят, поэтому и не делаем!». Решила узнать цену ремонта в надежде собрать с жителей деньги, хотя бы на минимальное облагораживание подъезда, и сделать его уже, наконец, - говорит Ханий Мажидова.

В управляющей компании говорят, что жильцы сами не хотят ускорить ремонт парадной.

- Размер платы за содержание и ремонт утверждался последний раз в 2014 году. Мы не раз выходили на собрания жильцов дома с просьбой поднять ее до 6 рублей за квадратный метр, поскольку собираемых средств хватает только на содержание. Там коммуникации в не очень хорошем состоянии, поэтому то и дело приходится устранять аварии, - объясняет главный инженер МУП «Жилищный сервис» Заполярного Ольга Кайстрова. – Но жильцы с нами не согласились. Пока денег хватает на ремонт только двух подъездов.

Если собственники принесут им заявление и согласие 51% жильцов дома, что ремонт нужно сделать пока только в конкретных двух парадных, то в УК готовы приступить к работам хоть завтра.

ИСТОЧНИК KP.RU