Под Рязанью пара из Мурманска попала в смертельное ДТП

СЕГОДНЯ 17:50 2019-09-03T16:46:09+03:00

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С наступление осени хотелось верить, что череда неудач и трагедий, что преследовала наших земляков летом на отдыхе, закончилась.

Но 3 сентября на трассе Р126 под Рязанью, рядом с поворотом на поселок Госплемстанция, произошло смертельное ДТП.

- По предварительным данным, около 12.45 ВАЗ-2109 с дагестанскими номерами, двигавшаяся в сторону Рязани, вылетел на встречную полосу и в лоб столкнулся с Hyundai ix35, в котором ехала супружеская пара из Мурманска, - сообщает издательство "Пресса". - Иномарку развернуло и выбросило в кювет. Удар был настолько силен, что от нее буквально оторвало левую часть капота и переднее колесо. Людей в салоне спасли подушки безопасности.

А вот житель Дагестана, ехавший в ВАЗе, скончался на месте.

Напомним, в середине июля в Сочи насмерть сбили мурманчанку.

ИСТОЧНИК KP.RU