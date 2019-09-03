75-летие освобождения Восточного Финнмарка отметят в Киркенесе

СЕГОДНЯ 17:36 2019-09-03T15:46:23+03:00

75 лет назад советские войска разгромили фашистов в Заполярье и Северной Норвегии. Фото: gov-murman.ru

Изменить размер текста: A A

В середине осени, с 20 по 27 октября, в маленьком норвежском городке Киркенес, отметят круглую дату освобождения Восточного Финнмарка от немецких захватчиков. Напомним, что 75 лет назад советские войска разгромили фашистов в Заполярье и Северной Норвегии.

Гостей праздника будут ждать различные концерты, исторические конференции, экскурсии в музее приграничья. Также на мероприятии подискутируют о женщинах на войне и покажут спектакль о норвежских партизанах. Помимо этого, в Киркенесе и Мурманской филармонии состоится концерт «Партизанский реквием».

На такое важное событие прибудут премьер-министр Эрна Сульберг, министр иностранных дел Ине Эриксен Сёрейде и министр обороны Франк Бакке-Йенсен. Из России на юбилей пригласили министра иностранных дел Сергея Лаврова. А вот на церемонии возложения цветов 25 октября ожидают увидеть короля Норвегии Харальда V.

- Такое большое количество авторитетных гостей, которые прибудут в Киркенес на празднование освобождения Восточного Финнмарка, может говорить о том, что в Норвегии с искренней теплотой чтут память советских солдат, освободивших их родные земли от захватчиков. Также северное государство благодарно норвежским партизанам, которые сражались за независимость своей Родины, – сообщает генеральное консульство Норвегии в Мурманске.

Полная программа праздника, с которой могут ознакомиться все желающие, находится на официальном сайте коммуны Сер-Варангер.

ИСТОЧНИК KP.RU