Мурманчанам предлагают выбрать название для «пожарного» сквера

СЕГОДНЯ 16:41 2019-09-03T15:48:16+03:00

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В областном центре на одну зеленую зону станет больше. Сквер в честь празднования 370-летия Дня Пожарной охраны России и 100-летия пожарной охраны на Мурмане разобьют недалеко от перекрестка Верхнеростинского шоссе и улиц Старостина и Свердлова.

- Место выбрано у пожарно-спасательной части №4 Первого отряда ФПС по Мурманской области. Парк раскинется на 300 квадратных метрах, а его главное достопримечательностью станет памятник пожарному автомобилю на базе ЗИЛ-130, в основание которого заложат капсулу с посланием для пожарных города 2069 года, - рассказывает начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Алексей Баринов. – Помимо пожарной машины в сквере появятся еще несколько скульптур, посвященных пожарной тематике. Какие именно, сейчас выбирают наши сотрудники.

Правда, пока парк только строится, а пока северянам предлагают выбрать название для новой зеленой зоны. В МЧС Заполярья на выбор предлагают 20 вариантов: сквер «100-летия образования Пожарной охраны на Мурмане», «Роза ветров», «Героев нашего времени», «Огнеборцев», «Героев-пожарных», парк отдыха «После дежурства», сквер «Безопасности», «Дежурный выбор», «Спасение, предотвращение, помощь», «Ноль один», «Героя», «Профессионалов», «Укрощение стихии», «Гарнизон 51», «Памяти Героев-Пожарных», «Огонь – Вода», «Героев МЧС», «Пожаротушения», «Бесстрашия» или «Отважных спасателей». Проголосовать за понравившийся вариант можно в группе «ГУ МЧС России по Мурманской области».

ИСТОЧНИК KP.RU