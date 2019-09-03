2019-09-03T14:25:21+03:00
Происшествия

Жительница Видяево украла шкатулку с драгоценностями у своей знакомой

Женщина ухаживала за квартирой приятельницы и позарилась на украшения
Наталья ЛОБАНОВА
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Женщина решила, что подруга не заметит пропажу украшений. А зря.Женщина решила, что подруга не заметит пропажу украшений. А зря.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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31-летняя северянка вернулась домой из отпуска, и, вроде, все было хорошо, как вдруг она обнаружила, что ее ценные золотые украшения пропали. Женщина обратилась в полицию, рассказав, что случилось. Стражи порядка сняли отпечатки пальцев, оставленные злоумышленником, и после этого смогли его задержать.

Воровкой оказалась 38-летняя знакомая отпускницы, которая присматривала за квартирой, пока подруга была на отдыхе. На полке шкафа преступница нашла шкатулку с ювелирными украшениями хозяйки. Недолго думая, преступница прихватила золотые кольца да сережки с собой и сдала их в ломбард.

- Неработающая, раньше уже совершавшая мелкие хищения северянка причинила женщине ущерб в 34 500 тысячи рублей, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Сейчас в отношении жительницы Видяево возбуждено дело по статье 158 Уголовного кодекса РФ (кража). Теперь ей грозит лишение свободы до пяти лет. Пока что злоумышленница находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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