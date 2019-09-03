Житель Междуречья, пошутивший про мину в здании администрации, будет думать над своим поведением в колонии

СЕГОДНЯ 15:48 2019-09-03T14:46:10+03:00

Хулигана вычислили быстро - он звонил в службу 112 со своего мобильного телефона. Фото: Павел КОВАЛЕВ/ТАСС

Мужчина решил отомстить чиновникам за то, что ему не дали квартиру

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17 апреля этого года сотрудникам администрации поселка Междуречье не удалось спокойно пообедать. Как раз пере перерывом в службу 112 позвонил неизвестный и сказал, что здание заминировано. Поэтому всем находившимся в нем пришлось эвакуироваться.

Прибывшие на место экстренные службы никакой угрозы не нашли. Зато нашли телефонного хулигана - им оказался местный житель. Вычислить его было не сложно, ведь он звонил со своего мобильного. Оказалось, что мужчина так решил отомстить чиновникам, чьи пороги оббивал, требуя себе отдельную квартиру. Не добившись себе жилья, он захотел насолить "обидчикам".

Против хулигана возбудили уголовное дело по ч.3 ст.207 УК РФ. Мужчину признали виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве, которое повлекло дестабилизацию работы органов власти.

- Суд при вынесении приговора учел активное способствование расследованию уголовного дела, признание вины подсудимым, наличие у него хронических заболеваний. При этом в действиях мужчины содержался опасный рецидив, поскольку он был ранее судим за совершение тяжкого преступления, - пояснили в прокуратуре Мурманской области.

Житель Междуречья получил три года колонии строгого режима, но еще может обжаловать приговор.

ИСТОЧНИК KP.RU