2019-09-03T14:17:43+03:00
Общество

Мурманск оказался одним из самых безопасных городов России

Северяне рассказали, что не боятся ходить в темноте
Ника СВЕТЛОВА
Поделиться:
Оказалось, что мурманчане не так уж боятся гулять в темное время суток.Оказалось, что мурманчане не так уж боятся гулять в темное время суток.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
Изменить размер текста:

Специалисты специализированного портала Domofond решили узнать, какие города самые безопасные, а где жителям жить тревожно. Для этого они провели простой опрос. Его участникам предложили оценить утверждение «Я живу в безопасном районе и не боюсь идти домой в темное время суток» по шкале от 0 до 10 баллов.

Самым безопасным городом страны стал Ейск. Причем в прошлом году он показал не такой хороший результат, зато в этом обогнал города-лидеры 2018-го. В этот раз Геленджик расположился на втором месте, а на третьем - Грозный.

В Топ-10 также вошли Ханты-Мансийск, Ноябрьск, Новый Уренгой, Гурьевск, Владикавказ, Сочи, Бузулук.Мурманск показал неплохой результат - мы на 33 месте рейтинга. Может, северяне не боятся гулять по ночам из-за полярного дня и белых ночей? Для сравнения, Санкт-Петербург расположился на 84 месте, а Москва - на 49-м.

Самым небезопасным городом страны оказались Шахты. У них 200 место, как и в прошлом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В полиции начали проверку по мопсу, которого утопили в реке Коле
Жительница Видяево украла шкатулку с драгоценностями у своей знакомой
Томящимся в африканской тюрьме мурманским морякам передали книги на русском языке
На юге Мурманской области на голову водителя «УРАЛа» упала горная порода
На склоне при въезде в Кировск сломали «Каменный велосипед»
Молодой кандалакшанин угнал Toyota, чтобы продать ее на запчасти
В Баренцевом море стая дельфинов резвилась у рыбацкой лодки
Юный североморец, которому собрали 20 миллионов рублей, едет на лечение в Германию
8 жалоб: дело о мертвой собаке на машине прокуратура Мурманской области взяла на особый контроль
На Сейдозере завершились поиски путешественника из Санкт-Петербурга и его пса
Похититель мурманского бизнесмена, требовавший выкуп в 87 миллионов рублей, просил смягчить приговор