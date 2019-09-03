Мурманск оказался одним из самых безопасных городов России

СЕГОДНЯ 14:15 2019-09-03T14:17:43+03:00

Оказалось, что мурманчане не так уж боятся гулять в темное время суток. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

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Специалисты специализированного портала Domofond решили узнать, какие города самые безопасные, а где жителям жить тревожно. Для этого они провели простой опрос. Его участникам предложили оценить утверждение «Я живу в безопасном районе и не боюсь идти домой в темное время суток» по шкале от 0 до 10 баллов.

Самым безопасным городом страны стал Ейск. Причем в прошлом году он показал не такой хороший результат, зато в этом обогнал города-лидеры 2018-го. В этот раз Геленджик расположился на втором месте, а на третьем - Грозный.

В Топ-10 также вошли Ханты-Мансийск, Ноябрьск, Новый Уренгой, Гурьевск, Владикавказ, Сочи, Бузулук.Мурманск показал неплохой результат - мы на 33 месте рейтинга. Может, северяне не боятся гулять по ночам из-за полярного дня и белых ночей? Для сравнения, Санкт-Петербург расположился на 84 месте, а Москва - на 49-м.

Самым небезопасным городом страны оказались Шахты. У них 200 место, как и в прошлом году.

ИСТОЧНИК KP.RU