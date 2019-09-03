На склоне при въезде в Кировск сломали «Каменный велосипед»

СЕГОДНЯ 12:47 2019-09-03T14:27:58+03:00

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Ломать – не строить! Кажется, борцы с необычным арт-объектом на склоне при въезде в Кировск все-таки достигли своей цели и свергли его с горы. Правда, кому от такого поступка стало лучше, непонятно.

- Все началось в 2015 году. Место антропогенное, на этом склоне, рядом с телевышкой, мы были прежде много раз. Тем более, он удобно просматривается со стороны Кировска. Вот и возникла идея выложить булыжники склона в виде велосипеда, - рассказывает один из местных велоактивистов Андрей Павлецов. – Мы с ходу продумали процесс рисования камнями.

Аптаитчанин вместе с соратниками проработали на склоне чуть больше часа и смогли создать байк с абсолютно ровными колесами. Многим местным жителям такая инициатива пришлась по душе. В городе появилось даже что-то типа местного квеста «Успеть разглядеть велосипед на склоне за несколько секунд». Правда, были и те, кому не понравилось, что автором «Каменного велосипеда» стал апатитчанин. Но последней каплей стало решение Андрея Павлецова раскрасить арт-объект в белый цвет…

- Белокаменный велосипед, как мне показалось, красиво выглядит на антропогенном склоне при въезде в Кировск, - признается собеседник «КП». – После разборки велосипеда склон стал совсем плох, и этой никчемной борьбой не хочется причинять ему еще больший вред. Поэтому если мы и воссоздадим «Каменный велосипед», то уже в другом месте.

К слову, местные жители тоже не понимают, кому помешал рукотворный арт-объект, который за эти года прижился в городе.

ИСТОЧНИК KP.RU