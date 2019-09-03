2019-09-03T08:56:52+03:00
Общество

Сентябрь в Мурманской области ставит рекорды по теплу

В Мурманске зафиксировали второй самый теплый день первого месяца осени
Мария ПАШЕНКОВА
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Начало сентября порадовало северян погодой.Начало сентября порадовало северян погодой.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Пусть лето-2019 в Мурманской области было холодным, теплых дней набралось всего около трех недель, зато конец августа и начало сентября дали северянам погреться.

Более того, первый месяц осени ставит рекорды по теплу.

- Мурманск обновил суточный рекорд тепла для 2 сентября: воздух прогрелся до +23.3 против +22.7 в 1938 году. Всего же с 1936 года (когда метеостанция расположилась на своем нынешнем месте) температура в Мурманске лишь трижды в сентябре превышала отметку +22, и это как раз были первые 3 дня сентября 1938-го. (+22.2, +22.7, +24.2). Сегодняшний день уступил только абсолютному рекорду месяца и по праву стал вторым самым теплым сентябрьским днем в истории Мурманска, - сообщает паблик "Погода в Мурманске".

Также суточные рекорды обновили в Вайда-Губе (+22.3 против +18 в 1967 году), Янискоски (+22.5 против +21.1 в 2005-м), Ковдоре (+23 против +21.2 в 2005-м), Полярном (+23.3 против +23 в 1938-м).

Теплее всего 2 сентября было в Верхнетуломском +24.9.

ИСТОЧНИК KP.RU

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