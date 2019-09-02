Пьяные мурманчане разворовали два УАЗа и угнали "Жигули"

СЕГОДНЯ 16:38 2019-09-02T16:52:39+03:00

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В одну майскую ночь этого года молодые парни решили развлечься кражами. Разгуливая пьяными по городу, они увидели УАЗ, припаркованный на улице Баумана. Взломав автомобиль и прихватив с собой канистру и чемодан с инструментами, молодые люди перевели свой взгляд на стоявший неподалеку другой УАЗ. Северяне разбили окно, проникли внутрь и попытались завести двигатель, соединяя провода зажигания напрямую. Но, после тщетных усилий, они бросили это дело и стали размышлять, чего бы еще натворить.

На автостоянке по улице Бочкова, злоумышленники обратили внимание на припаркованный ВАЗ. Теперь они решили, что будет хорошей идеей угнать этот автомобиль. Поэтому мурманчане вскрыли водительскую дверь, один из них залез в салон и стал соединять провода зажигания, а другой толкал машину сзади. «Жигули» за 15 тысяч рублей завести все-таки удалось, и они умчались на них по дороге.

- Правонарушителей 19 и 20 лет задержала полиция. В этом им помогла запись с видеокамеры, которая висела на доме рядом с местом преступления. Как выяснилось, один из злоумышленников раньше привлекался к административной и уголовной ответственности. А второй молодой человек оказался несудим, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Сейчас уголовное дело направлено в суд. Молодым северянам грозит до 5 лет лишения свободы по статье 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

ИСТОЧНИК KP.RU