Подложили свинью: школу в Апатитах наказали за хрюшу-экстремиста

СЕГОДНЯ 15:57 2019-09-02T16:54:10+03:00

Хоть детей в момент проверки в школе и не было, далеко не факт, что они не успели познакомиться с изображением раньше. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Апатитов проверила местные общеобразовательные учреждения на противодействие терроризму и экстремизму. Не все из них оказались без нарушений.

Так, выяснилось, что в школе № 6 ограда вокруг учебной части повреждена – на одной из секций забора не было прутьев. Посторонние могли спокойно и беспрепятственно проникнуть на территорию. Директор на это внимания не обращал, пока не приехали надзорные органы.

- Помимо этого, проверяли реестр в компьютерных классах школы №14, где занимались ученики, и на одном из компьютеров отыскали запрещенное изображение. Это был хрюша, который призывал к экстремизму. Уголовное дело заводить не стали, так как проверка проходила в летний период, но представление руководству школы вынесли, - рассказывает помощник прокурора города Апатиты Константин Мунгалов.

Рассмотрение актов и фактическое устранение нарушений контролирует прокуратура города Апатиты.

ИСТОЧНИК KP.RU