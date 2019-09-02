2019-09-02T16:54:10+03:00
Общество

Подложили свинью: школу в Апатитах наказали за хрюшу-экстремиста

На компьютере в учебном заведении нашли картинку с незаконным призывом
Наталья ЛОБАНОВА
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Хоть детей в момент проверки в школе и не было, далеко не факт, что они не успели познакомиться с изображением раньше.Хоть детей в момент проверки в школе и не было, далеко не факт, что они не успели познакомиться с изображением раньше.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Прокуратура Апатитов проверила местные общеобразовательные учреждения на противодействие терроризму и экстремизму. Не все из них оказались без нарушений.

Так, выяснилось, что в школе № 6 ограда вокруг учебной части повреждена – на одной из секций забора не было прутьев. Посторонние могли спокойно и беспрепятственно проникнуть на территорию. Директор на это внимания не обращал, пока не приехали надзорные органы.

- Помимо этого, проверяли реестр в компьютерных классах школы №14, где занимались ученики, и на одном из компьютеров отыскали запрещенное изображение. Это был хрюша, который призывал к экстремизму. Уголовное дело заводить не стали, так как проверка проходила в летний период, но представление руководству школы вынесли, - рассказывает помощник прокурора города Апатиты Константин Мунгалов.

Рассмотрение актов и фактическое устранение нарушений контролирует прокуратура города Апатиты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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