Подложили свинью: школу в Апатитах наказали за хрюшу-экстремиста
Прокуратура Апатитов проверила местные общеобразовательные учреждения на противодействие терроризму и экстремизму. Не все из них оказались без нарушений.
Так, выяснилось, что в школе № 6 ограда вокруг учебной части повреждена – на одной из секций забора не было прутьев. Посторонние могли спокойно и беспрепятственно проникнуть на территорию. Директор на это внимания не обращал, пока не приехали надзорные органы.
- Помимо этого, проверяли реестр в компьютерных классах школы №14, где занимались ученики, и на одном из компьютеров отыскали запрещенное изображение. Это был хрюша, который призывал к экстремизму. Уголовное дело заводить не стали, так как проверка проходила в летний период, но представление руководству школы вынесли, - рассказывает помощник прокурора города Апатиты Константин Мунгалов.
Рассмотрение актов и фактическое устранение нарушений контролирует прокуратура города Апатиты.
ИСТОЧНИК KP.RU