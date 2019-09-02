Сборная России заняла второе место на Летних Баренц играх-2019

СЕГОДНЯ 15:01 2019-09-02T14:23:49+03:00

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В Мурманской области на минувших выходных завершились Летние Баренц игры. На международном спортивном празднике участники соревновались в стрельбе из лука, боулинге, футболе, дзюдо, теннисе и многих других дисциплинах. Нынешние Баренц игры собрали на своей арене более 600 молодых спортсменов из Норвегии, Швеции, Финляндии и России.

По результатам неофициального общекомандного зачета, россияне стали вторыми. Они собрали 67 медалей, уступив первое место Норвегии, у которой 71 медаль. На третьем и четвертом месте расположились Финляндия и Швеция соответственно.

- Российским спортсменам удалось проявить себя наилучшим образом и одержать победу в командных соревнованиях по настольному и классическому теннису, в велогонках, а также в спортивной борьбе, - рассказывают в комитете по физической культуре и спорту Мурманской области.

Церемония закрытия спортивного праздника состоялась в спорткомплексе «Долина Уюта». Флаг соревнований был спущен и торжественно передан представителям Финляндии, где в следующем году пройдут уже Зимние Баренц игры.

ИСТОЧНИК KP.RU