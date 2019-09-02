Власти Кандалакши обратятся в полицию из-за сломанного вандалами фонтана

СЕГОДНЯ 12:51 2019-09-02T12:41:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В группе «Кандалакша онлайн» выложили фотографию местного фонтана, который не перестают разрушать хулиганы уже в течение последних нескольких лет.

В ночь с 31 августа на 1 сентября от водяного сооружения оторвали верхушку и разломили нижнюю часть. В итоге архитектурная композиция, созданная для того, чтобы радовать кандалакшан, превратилась в груду камней. Этим летом фонтан также обзавелся новой подачей воды, но и ее вандалы быстро сделали нерабочей.

- Заявление в полицию будет направлено в ближайшее время, поэтому злоумышленников найдут и накажут по закону. К сожалению, фонтан восстановят только в следующем году, так как сейчас сезон закрывается, - рассказывает инженер управления коммунальным хозяйством администрации Кандалакши Александр Масюра.

А вот как и зачем в фонтане оказался велосипед, который сегодня также запечатлели местные жители, неизвестно.

Горожане хотят, чтобы местные власти поставили в сквере видеокамеру. Таким образом, можно будет предотвратить похожие неприятные ситуации, поймать вредителей и привлечь их к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU