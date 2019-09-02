2019-09-02T12:18:09+03:00
Общество

В Кировске родственникам пришлось заплатить долги по алиментам за умершего человека

Без этого они не могли получить в наследство квартиру
Александр ГЛУЗ
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Судебным приставом было вынесено постановление о запрете на совершение регистрационных действий в отношении квартиры.Судебным приставом было вынесено постановление о запрете на совершение регистрационных действий в отношении квартиры.Фото: Александр ГЛУЗ
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Получить наследство не всегда бывает легко. Например потому, что оставивший его имел финансовые проблемы.

Такой случай произошел в Кировске. Сюда приехали дальние родственники умершего мужчины - в Заполярье их привела квартира, которую он хотели оформить на себя и продать. Вот только сделать это было нельзя.

Оказалось, что умерший накопил долгов по алиментам на 370 тысяч рублей. Его ребенку уже исполнилось 18 лет, а горе-отец не торопился давать ему деньги. Из-за этого судебным приставом было вынесено постановление о запрете на совершение регистрационных действий в отношении квартиры. И продать ее не мог ни хозяин, ни позже уже наследники.

- Приехавшие родственники не хотели жить в этой квартире, а только продать. Им предложили или вступить в право наследования и оплатить долг по алиментам, или отказаться от недвижимости и заодно от долгов. Но тогда жилплощадь останется у государства, - рассказал ведущий специалист-эксперт УФССП России по Мурманской области Эдуард Вичев.

Родственники решили, что квартира им все-таки нужна. Поэтому нашли 370 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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