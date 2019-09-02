25-летнему грабителю из Колы поменяли колонию, посчитав его проступок не самым тяжелым

СЕГОДНЯ 09:42 2019-09-02T09:42:59+03:00

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Обычно для правонарушителей просят максимальное наказание или хотя бы близкое к тому. Но бывают случаи, когда приговор наоборот считают слишком суровым и просят смягчить.

Так вышло с 25-летним жителем Колы, который по пьяной лавочке решился на плохой поступок. Молодой человек бурно отмечал Новый год. И 8 января, поняв, что холодильник пуст, зашел в продуктовый магазин и украл товаров почти на 3 тысячи рублей. Безнаказанным он ходил почти три месяца. Пока в марте подшофе не оказался в отделении банка.

Там он увидел, как мужчина снимает наличные. Преступник понял - вот они, легкие деньги. Он пошел за своей жертвой, толкнул. А пока мужчина пытался встать - вытащил у него из кармана деньги и убежал.

Против колянина, когда он попался полицейским, возбудили сразу два уголовных дела: за кражу и грабеж.

- За совершенные преступления молодому человеку назначено наказание в виде 2 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Ранее судимый Н. в апелляционной жалобе просил снизить срок наказания, считая его чрезмерно суровым. Мурманский областной суд согласился с позицией государственного обвинения о законности и справедливости назначенного наказания, с учетом всех значимых обстоятельств по делу, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, данных о личности виновного, - уточнили в прокуратуре Мурманской области.

Правда, северянину изменили колонию: со строгого режима на общий.

ИСТОЧНИК KP.RU