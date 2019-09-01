В Кандалакше на областные соревнования ждут рыбаков со спиннингами
Рыбалка в Мурманской области не прекращается на протяжении всего года. Летом, весной и осенью рыбаки устремляются на водоемы со спиннингами и лодками, а зимой со снегоходами, ледорубами и зимними удочками. Озера и реки Заполярья богаты рыбой, поэтому ее хватет и на любителей, и на рыбаков-спортсменов. Специально для всех них 15 сентября в Кандалакше состоятся соревнования Мурманской области по ловле рыбы спиннингом с берега.
Местом встречи в этот день станет озере Плесозеро, которое находится 5 километре автодороги Кандалакша – Полярные Зори. Начало, а в месте с ним сбор и регистрация участников, запланированы на 9.00.
В 9.45 откроются соревнования, в 10.00 начнется непосредственно ловля, а в 13.00 она закончится. В течение следующего часа улов будут взвешивать, подводить итоги, награждать участников соревнования и закрывать их.
- К зачету принимаются: щука и кумжа не менее 30 сантиметров, сиг и хариус не менее 20 сантиметров, окунь и налим. Победителем признается участник, набравший наибольший вес улова, - уточняют организаторы мероприятия.
ИСТОЧНИК KP.RU