В Кандалакше на областные соревнования ждут рыбаков со спиннингами

СЕГОДНЯ 14:51 2019-09-01T14:51:55+03:00

Победителем станет тот, кто выловит больше всего рыбы (по весу). Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Изменить размер текста: A A

Рыбалка в Мурманской области не прекращается на протяжении всего года. Летом, весной и осенью рыбаки устремляются на водоемы со спиннингами и лодками, а зимой со снегоходами, ледорубами и зимними удочками. Озера и реки Заполярья богаты рыбой, поэтому ее хватет и на любителей, и на рыбаков-спортсменов. Специально для всех них 15 сентября в Кандалакше состоятся соревнования Мурманской области по ловле рыбы спиннингом с берега.

Местом встречи в этот день станет озере Плесозеро, которое находится 5 километре автодороги Кандалакша – Полярные Зори. Начало, а в месте с ним сбор и регистрация участников, запланированы на 9.00.

В 9.45 откроются соревнования, в 10.00 начнется непосредственно ловля, а в 13.00 она закончится. В течение следующего часа улов будут взвешивать, подводить итоги, награждать участников соревнования и закрывать их.

- К зачету принимаются: щука и кумжа не менее 30 сантиметров, сиг и хариус не менее 20 сантиметров, окунь и налим. Победителем признается участник, набравший наибольший вес улова, - уточняют организаторы мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU