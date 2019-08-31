2019-08-31T17:02:36+03:00
Происшествия

В Болгарии утонула известная мурманская правозащитница Ирина Пайкачева

Во время купания в море у нее остановилось сердце
Елена МОЛОДЦОВА
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Ирине Пайкачевой было 66 лет.Ирине Пайкачевой было 66 лет.
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Печальная новость пришла из Болгарии: погибла известная мурманская правозащитница Ирина Пайкачева, где она отдыхала с мужем. Трагедия произошла в четверг, 29 августа. Ей было 66 лет. - Неожиданно во время купания в море у мамы остановилось сердце. Перед смертью Ирина проводила время со своим самым близким человеком, мужем Вячеславом, - сообщил о гибели Ирины Владимировны ее сын Глеб Пайкачев. - В последние годы большую часть своей жизни она уделяла своим любимым внучкам Кире и Лере, для которых она стала лучшим другом. Для меня она была бесконечным источником вдохновения и поддержки, светлая память о ней всегда будет рядом. Скорее всего, тело Ирины Пайкачеой кремируют в Болгарии. О том, когда состоится прощание с известной правозащитница, пока неизвестно. - Всем спасибо за соболезнования и готовность помочь. Если помощь понадобится, мы обязательно обратимся, - обратился к близким, друзьям и коллегам сын погибшей. В эти дни соболезнования приходят отовсюду - ведь Ирину Владимировну знали и уважали многие. Ирина Пайкачева много лет своей жизни посвятила защите прав призывников, военнослужащих и развитию института альтернативной гражданской службы. Она защищала права человека в местах лишения свободы, занималась экологическими проблемами и защитой прав малочисленных коренных народов. Была надежным другом и товарищем!- выражают соболезнования «Солдатские матери Санкт-Петербурга». Напомним, это уже вторая трагическая смерть за это лето. В начале августа в Крыму утонула 26-летняя вице-чемпионка мира по кикбоксингу Элина Гисмеева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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