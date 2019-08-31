2019-08-31T14:39:29+03:00
Дом. Семья

Парапланеристы сняли у берегов Кузомени семью белух

Обычно эти красивые киты встречаются поодиночке [фото]
Елена МОЛОДЦОВА
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Семья китов плыла по Кандалакшскому заливу. Фото: Борис ВахмистровСемья китов плыла по Кандалакшскому заливу. Фото: Борис Вахмистров
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Хоть жители побережья Кандалакшского залива и привыкли видеть на поверхности воды белоснежные огромные спины белух, но на этот раз парапланеристы смогли снять этих красивых животных с необычного ракурса. Авиаторы, пролетая 11 августа у побережья Кузомени, заметили целую семью белух.

- В вершине Кандалакшского залива белухи обычно встречаются поодиночке или небольшими группами по 3-5 особей. Они заходят сюда вслед за стайными видами рыб: сельдью, колюшкой, песчанкой. Южнее, близ Умбы и Варзуги, можно встретить небольшие стада белух до 20-30 особей, - рассказывает Александра Горяшко в своей группе «Друзья Кандалакшского заповедника». – В большом количестве летом белухи собираются около Соловецких островов, где находится их «родильный дом». А на Баренцевом море, более богатом рыбой, это самый обычный вид, там отмечали стада белух из нескольких тысяч особей.

Конечно, белухи в их естественной среде обитания – зрелище завораживающее. Малыш-китенок плывет между двумя родителями, а те поочередно выпускали фонтаны.

Напомним, а недавно у берега Кандалакши северянин снял на мобильный телефон, как резвится в воде белоснежный кит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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