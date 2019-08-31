В Минькино открыли стадион, который поручил построить Дмитрий Медведев

СЕГОДНЯ 17:29 2019-08-31T13:02:55+03:00

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Чтобы решить вопрос со строительством спортивной площадки в небольшом поселке на берегу Кольского залива, понадобилось внимание самого премьер-министра России Дмитрия Медведева. Напомним, письмо с просьбой осуществить заветную мечту председателю правительства страны написали школьники из Минькино, и он так проникся, что распорядился оборудовать в селе стадион. Из резервного фонда выделили порядка 7,5 миллионов рублей, и к началу учебного года ребята получили новенькую спортивную площадку.

- Стадион разместили на территории местной коррекционной школы-интерната, но пользоваться им смогут все желающие. Кстати, площадка многофункциональная: летом здесь можно играть в минифутбол и баскетбол, а зимой ее зальют водой, и она превратится в хоккейный корт. Кроме того, на стадионе можно проводить праздники и массовые мероприятия, - рассказывают в администрации Кольского района.

Кстати, первый гол в ворота нового стадиона закатил врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис. Жители Минькино давно зазывали его в гости, и помимо искренних благодарностей за осуществление мечты местной детворы высказали еще одну просьбу – построить в селе небольшой Дом культуры. Андрей Владимирович пообещал поддержать инициативу.

ИСТОЧНИК KP.RU