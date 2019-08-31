2019-08-31T12:31:14+03:00
Общество

Между Петрозаводском и Мурманском начнут летать самолеты

С авиакомпанией достигнута предварительная договоренность
Елена МОЛОДЦОВА
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Совсем скоро мурманчане смогут летать в Петрозаводск.Совсем скоро мурманчане смогут летать в Петрозаводск.Фото: Александр ГЛУЗ
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Если верить главе республике Карелия Артуру Парфенчикову, то в ближайшие два года на Кольский полуостров придет новый перевозчик, а в аэропорту «Мурманск» откроется еще одно направление. На этот раз в Петрозаводск.

- Наша делегация пообщалась с руководством нескольких авиакомпаний. Обсудили перспективы по расширению географии полетов пассажирских авиалайнеров из модернизируемого аэропорта «Петрозаводск». На сегодняшний день достигнута предварительная договоренность с авиакомпанией «РусЛайн» о начале в 2020 – 2021 годах воздушного сообщения между Петрозаводском, Мурманском и Калининградом, что станет возможным при условии совместной подачи регионами заявки на софинансирование из федерального бюджета, - сообщил в социальных сетях Артур Парфенчиков.

К слову, речь идет о той самой авиакомпании, которая на прошлой неделе задержала на 26 часов рейс из Тамбова в Санкт-Петербург, а застрявшие в южном аэропорту пассажиры потеряли десятки тысяч рублей, опоздав на стыковочные рейсы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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