2019-08-31T09:35:46+03:00
Общество

В Апатитах на «зебре» появилась картинка безопасности

Рисунок просит велосипедистов спешиться прежде, чем переходить дорогу
Елена МОЛОДЦОВА
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Предупреждающую картинку нарисовали у дома №48 по улице Ферсмана. Фото: Андрей ПавлецовПредупреждающую картинку нарисовали у дома №48 по улице Ферсмана. Фото: Андрей Павлецов
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Правильное начинание по раскрашиванию с помощью трафаретов тротуаров у пешеходных переходов, которое в июле стартовало в Мурманске, продолжили в Апатитах. Правда, пока рисунок безопасности только один.

- По совету руководства местного отдела полиции мы выбрали «зебру» у дома №48 по улице Ферсмана. Именно здесь недавно произошло ДТП с велосипедистом, - рассказывает инициатор проекта Андрей Павлецов.

К слову, в Управлении городского хозяйства в Апатитах такой правильный проект тоже одобрили. Активисты прежде чем начать наносить картинки безопасности перед пешеходными переходами потренировались на каменной плите, а только потом вышли на улицу. Рисунок пришлось наносить в два этапа: сначала человечка с «зеброй», а потом, когда краска подсохла» и синий велосипед. А вот погода подвела: вечер пятницы в Апатитах ознаменовался ветром и сгустившимися над городом тучами, но активисты все равно справились с поставленной задачей.

- Если все сложится успешно, то в этом сезоне нанесем еще несколько трафаретов рядом с пешеходными переходами у образовательных учреждений, - говорит Андрей Павлецов.

Кстати, местные жители уже оценили начинание своего земляка, и даже выдвигают свои варианты, где сделать следующий рисунок.

- Отличная идея! Пешеходный переход на улице Гайдара (продолжение улицы Дзержинского) просто кишит малолетними велосипедистами, летающими по нему через дорогу. Может хоть один, увидев надпись, слезет со своего «коня», сохранив себе жизнь и здоровье, - просит Валентин Скалозуб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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