Мурманчане смогут избавиться от опасного ртутного мусора
Помощь экологии – дело важное и ответственное. Поэтому 31 августа в рамках программы «Мурманск – город чистоты» администрация столицы Заполярья проводит акцию, на которую все желающие могут принести неисправные барометры, термометры и перегоревшие лампочки.
Экомобиль, собирающий подобный мусор, приедет в:
– 10:00 в район дома №15 по улице Набережной;
– 11:00 на перекресток улиц Печенгской и Новосельской;
– 11:40 в район пересечения улиц Фурманова и Пархоменко;
– 12:30 на площадку между домом №130а по проспекту Кольскому и №5 по проезду Ледокольному;
– 13:10 на АЗС по улице Огни Мурманска.
Машина будет стоять полчаса на местах сбора ртутных отходов. Напомним, старые градусники, лампы и подобные ртутные предметы нельзя выбрасывать в мусорные контейнеры, а также сливать в канализацию.
ИСТОЧНИК KP.RU