2019-08-30T16:53:32+03:00
Общество

Мурманчане смогут избавиться от опасного ртутного мусора

Стоит сдать свои старые градусники и люминесцентные лампы
Наталья ЛОБАНОВА
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Экомобиль проедет по Мурманску в последний день лета. Фото: xlom.ruЭкомобиль проедет по Мурманску в последний день лета. Фото: xlom.ru
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Помощь экологии – дело важное и ответственное. Поэтому 31 августа в рамках программы «Мурманск – город чистоты» администрация столицы Заполярья проводит акцию, на которую все желающие могут принести неисправные барометры, термометры и перегоревшие лампочки.

Экомобиль, собирающий подобный мусор, приедет в:

– 10:00 в район дома №15 по улице Набережной;

– 11:00 на перекресток улиц Печенгской и Новосельской;

– 11:40 в район пересечения улиц Фурманова и Пархоменко;

– 12:30 на площадку между домом №130а по проспекту Кольскому и №5 по проезду Ледокольному;

– 13:10 на АЗС по улице Огни Мурманска.

Машина будет стоять полчаса на местах сбора ртутных отходов. Напомним, старые градусники, лампы и подобные ртутные предметы нельзя выбрасывать в мусорные контейнеры, а также сливать в канализацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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