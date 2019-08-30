2019-08-30T16:42:02+03:00
Общество

Ради жены моряка-подводника из Мурманской области собрали 17 медицинских пакетов редкой группы крови

Северянке потребовалась сложнейшая операция [видео]
Мария ПАШЕНКОВА
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Доноров с редкой группой крови искали через соцсети. И нашли!Доноров с редкой группой крови искали через соцсети. И нашли!Фото: Мария ЛЕНЦ
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Елене Стрельцовой из Видяево срочно нужно было чудо. Жена моряка-подводника узнала о страшном диагнозе - саркома (злокачественная опухоль) нижней полой вены.

В Санкт-Петербурге известные российские врачи согласились сделать северянке сложную операцию - химиотерапия при данном диагнозе неэффективна. Но для начала надо было найти доноров крови. Елене спрогнозировали сильную кровопотерю во время хирургического вмешательства. Поэтому надо было восполнить запасы. Вот только сделать это было не так просто. У пациентки оказалась редкая группа крови - четвертая отрицательная. Поэтому и доноров было найти сложно.

В соцсетях бросили клич - кто живет в Санкт-Петербурге или будет там проездом, не поленитесь помочь. И чутких сердец оказалось много!

- Нужно было минимум 12 медицинских пакетов с кровью, а собрали уже 17, и люди продолжают сдавать....многих это вдохновило и стало напоминанием обществу о донорах и важности взаимовыручки, - сообщает группа "Мурманск".

Елене уже сделали операцию длившуюся шесть часов, после которой она сейчас восстанавливается.

- Всем спасибо, что переживаете, только привезли из реанимации, - написала северянка на своей странице в "ВКонтакте" 28 августа. - Я побывала в аду, даже самому заклятому не пожелаю. Будем жить! Все, пока сил нет.

Желаем Елене скорейшего выздоровления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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