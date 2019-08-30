В Заполярном открыли первую электрозаправку

СЕГОДНЯ 15:47 2019-08-30T15:47:31+03:00

С помощью нее можно будет заряжать даже телефоны и гироскутеры

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29 августа на городской площади Заполярного состоялась презентация новоиспеченной электрозаправки. Такая зарядная станция питает не только электрические автомобили, но также и телефоны, самокаты, гироскутеры, велосипеды и мотоциклы. Для того чтобы заправить свое устройство, нужно всего лишь загрузить приложение «ecodvor».

- Первым электромобилем, который на себе испытал новую заправку, стал Teslamodel S класса. Порадоваться и посмотреть на такое удобное технологическое приспособление пришли не только жители Заполярного, но и гости из Норвегии, - рассказали организаторы мероприятия.

В скандинавских странах электромобилей и зарядных устройств для них уже сейчас довольно много и их количество успешно продолжает расти. Но в Кольском крае это только второй такой объект. Первая электрозаправка находится в Мурманске, у отеля «Полярные Зори».

Заполярный - именно тот город, что проезжают путешественники по дороге из Норвегии в Россию. Если у водителя закончится топливо, он сможет заправить свой электрокар здесь. Этой зарядки вполне хватит для того, чтобы добраться до Мурманска.

Использование электродвигателей очень полезно для экологии, ведь они сильно снижают количество вредных выбросов в атмосферу.

ИСТОЧНИК KP.RU