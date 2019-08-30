В Мурманске проходит конкурс детского рисунка «Я люблю мой город»

СЕГОДНЯ 14:07 2019-08-30T14:07:30+03:00

Поучаствовать в нем могут юные северяне, которым еще не исполнилось 18 лет

Изменить размер текста: A A

Для творческих ребят и тех, кто хочет попробовать свои силы в рисовании в Выставочном зале города Мурманска идет прием работ на ежегодный детский конкурс «Я люблю мой город». Техника и материал исполнения – в свободном стиле. Рисунок должен быть вертикальным, размером А2 или А3.Оценивать шедевры подрастающего поколения будет жюри, куда входят художники, общественные деятели, а также мурманские депутаты.

- Искусную работу победителя увидят все жители заполярной столицы на праздновании Дня города – рисунок будет красоваться на торце делового центра «Меридиан», а также на почтовых открытках, которые будут раздавать бесплатно в этот день. Лауреатов конкурса также наградят грамотами и ценными призами, - сообщают в администрации города Мурманска.

Конкурсные работы принимаются со вторника по субботу до 9 сентября (включительно) по адресу: г. Мурманск, ул. Октябрьская, д. 22. Телефон для справок 42-86-68.

ИСТОЧНИК KP.RU