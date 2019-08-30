Управляющая магазина в Североморске украла у фирмы 100 тысяч рублей
Местная жительница, работая в сетевом магазине, посчитала, что для лучшей жизни ей не хватает немного денег. Поэтому она решила присвоить себе обманом больше 100 тысяч рублей. В 2016 году женщина соврала о количестве сотрудников, которые трудятся в компании по аутсорсингу. Так, за лишних, придуманных самостоятельно наемных работников, она и забрала деньги.
- Подсудимая свою вину не признала и в ходе следствия и судебного заседания уверяла, что на самом деле ничего не похищала, - сообщают в прокуратуре города Североморска.
Североморский районный суд тем не менее признал жительницу Североморска виновной по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Ее ждет 2,5 года лишения свободы.
Приговор в законную силу пока не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU