Управляющая магазина в Североморске украла у фирмы 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:41 2019-08-30T13:17:21+03:00

Сотрудников, работающих по аутсорсингу она придумала, а их зарплату забрала себе. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Местная жительница, работая в сетевом магазине, посчитала, что для лучшей жизни ей не хватает немного денег. Поэтому она решила присвоить себе обманом больше 100 тысяч рублей. В 2016 году женщина соврала о количестве сотрудников, которые трудятся в компании по аутсорсингу. Так, за лишних, придуманных самостоятельно наемных работников, она и забрала деньги.

- Подсудимая свою вину не признала и в ходе следствия и судебного заседания уверяла, что на самом деле ничего не похищала, - сообщают в прокуратуре города Североморска.

Североморский районный суд тем не менее признал жительницу Североморска виновной по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Ее ждет 2,5 года лишения свободы.

Приговор в законную силу пока не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU