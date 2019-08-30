2019-08-30T12:22:39+03:00
Недвижимость

Жизнь после лишения лицензии: «Севжилсервис» отремонтирует 70 подъездов до конца года

Работу управляющей компании проверил врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис
Маргарита ХОВАНСКАЯ
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Все жалобы и пожелания местных жителей взяты на контроль. Фото: gov-murman.ru.Все жалобы и пожелания местных жителей взяты на контроль. Фото: gov-murman.ru.
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По данным правительства Мурманской области, работа управляющей компании «Севжилсервис» вызывает большинство нареканий у мурчанчан. Так, дело дошло до того, что ее пришлось сначала лишить лицензии, а потом нескольких домов. В итоге, договоренностей удалось достичь и «упрявляшка» продолжила свою работу и сейчас пытается наверстать упущенное.

- Так, началась активная работа по ремонту и генеральной уборке подъездов в подведомственных домах. До конца года предстоит отремонтировать порядка 70 подъездов, из них 32 – в срок до 1 сентября, - сообщает пресс-служба правительства региона.

Отправился на проверку домов, находящихся под управлением «Севжилсервиса» вместе с главным государственным жилищным инспектором Мурманской области Аленой Кузнецовой врио губернатора Андрей Чибис, которой констатировал, что качество работы управляющих компаний в Мурманске и области абсолютно недопустимое.

- Наведение порядка началось, но до идеала еще далеко. Эту тему мы не отпустим. Будем «докручивать», заставлять УК работать надлежащим образом, – заверил Андрей Чибис, пообщавшись с жильцами домов и взяв на контроль их жалобы и предложения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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