Меткий бросок: В колонию в Ревде закинули 12 мобильников
Признаться, то, с какой ловкостью и проворностью, неизвестные провернули свою миссию по доставке на территорию исправительного учреждения в Ревде запрещенных предметов, заслуживает уважения. Вот только лучше бы свои не дюжие таланты они применяли в рамках закона.
- Часовой поста отдела охраны исправительной колонии строго режима №23 заметил, как ограждению учреждения подбежали двое и, метко перекинув через забор несколько предметов, скрылись в ближайшем лесочке, - рассказывают в пресс-службе УФСИН по Мурманской области.
Но если самих перебросчиков задержать не удалось, то перехватить их «посылки» вполне. На территории колонии сотрудники нашли четыре свертка, в которые были упакованы 12 мобильных телефонов, три сим-карты, три зарядных устройства и три кабеля USB. Находки они передали сотрудникам полиции. В ведомстве уже начали проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU