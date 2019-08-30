Меткий бросок: В колонию в Ревде закинули 12 мобильников

СЕГОДНЯ 10:29 2019-08-30T10:29:48+03:00

Телефоны и аксессуары к ним были аккуратно запакованы в свертки. Фото: УФСИН по Мурманской области

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Признаться, то, с какой ловкостью и проворностью, неизвестные провернули свою миссию по доставке на территорию исправительного учреждения в Ревде запрещенных предметов, заслуживает уважения. Вот только лучше бы свои не дюжие таланты они применяли в рамках закона.

- Часовой поста отдела охраны исправительной колонии строго режима №23 заметил, как ограждению учреждения подбежали двое и, метко перекинув через забор несколько предметов, скрылись в ближайшем лесочке, - рассказывают в пресс-службе УФСИН по Мурманской области.

Но если самих перебросчиков задержать не удалось, то перехватить их «посылки» вполне. На территории колонии сотрудники нашли четыре свертка, в которые были упакованы 12 мобильных телефонов, три сим-карты, три зарядных устройства и три кабеля USB. Находки они передали сотрудникам полиции. В ведомстве уже начали проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU