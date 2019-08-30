Сходил за водичкой: У родника на подъезде к аэропорту «Мурманск» насмерть сбили пешехода

СЕГОДНЯ 09:21 2019-08-30T09:34:20+03:00

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Разумеется, временно перекрытый подъезд к аэропорту «Мурманск» вызвал среди пользователей социальный сетей много толков. Сначала дорогу и вовсе перекрыли, а потом перенаправили поток автомобилей через стоянку для отдыха. Виной всему стала авария у родника.

- ДТП произошло в 21:20 29 августа на 8 километре автоподъезда к аэропорту «Мурманск». 32-летний водитель Kia Cerato сбил пешехода, который переходил дорогу по «зебре». От полученный травм 40-летний мужчина погиб на месте еще до приезда скорой медицинской помощи, - рассказала инспектор по пропаганде УГИБДД по Мурманской области Инна Башмакова.

В принципе в аварии нет ничего удивительного. Участок этот не освещен, и водители, даже если и не превышают, на скорости в 70 км/ч (именно ее предписывает знак на этом участке - Ред.) в кромешной темноте не могут вовремя заметить пешехода кромешной темноте. Вот и водитель Cerato, хоть и был трезв, слишком поздно заметил переходящего дорогу человека. В Госавтоинспекции уже начали проверку по этому поводу.

ИСТОЧНИК KP.RU