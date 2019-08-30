Собрать детей в школу: в Апатитах и Кандалакше пройдут благотворительные акции

СЕГОДНЯ 11:00 2019-08-30T11:00:13+03:00

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На празднование Дня знаний любой ребенок хочет отправиться в красивом наряде и с собранным портфелем. Но, увы, не у всех родителей получается подготовить своего сына или дочку к новому учебному году.

Поэтому с 28 августа до 15 сентября в Апатитах проходит акция под названием «К школе готов!». Благотворительное мероприятие нацелено на то, чтобы собрать канцелярию и одежду для детей, чьи семьи оказались в тяжелой жизненной ситуации. В Кандалакше подобная акция называется «Тепло из добрых рук», и по 30 сентября здесь также проводится сбор школьных товаров для ребят.

Апатитский комплексный центр социальной поддержки населения и кандалакшский молодежный центр «Гармония» с радостью примут тетради, дневники, письменные принадлежности, наборы для творчества, портфели, форму и обувь. Словом все то, что необходимо школьнику для учебы.

Неравнодушных северян ждут в будние дни по адресам:

г. Апатиты, ул. Зиновьева, д. 13а. Телефон: 8 (81555) 2-20-22

г. Кандалакша, ул. Чкалова, д. 37. Телефон: 8 (81533) 9-54-52

г. Кандалакша, ул. 50 Лет Октября, д. 8. Телефон 8 (81533)9-40-46

ИСТОЧНИК KP.RU