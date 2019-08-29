Прокатиться с ветерком: подростки из поселка Зашеек втроем угнали старую «пятерку»

СЕГОДНЯ 17:31 2019-08-29T17:21:52+03:00

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15 июня этого года двое друзей никак не могли придумать, чем бы интересным заняться на каникулах. Но, прогуливаясь ночью по поселку Зашеек, молодые люди все-таки нашли, как развеять свою скуку. Увидев незапертый автомобиль, 17-летний парень решил проверить свои водительские навыки. Он залез внутрь и стал пытаться завести двигатель, а его друг тем временем толкал машину. В результате их усилий ВАЗ-2105 был готов к дорожным путешествиям, и малолетние преступники поехали на местные магистрали. Через какое-то время бензин в автомобиле закончился и, недолго думая, северяне бросили машину у бывшей военной части. Наутро ее заметил местный житель и сообщил о находке в полицию.

- Благодаря слаженным действиям следователей и сотрудников полиции несовершеннолетних в кратчайший срок нашли и задержали. Молодые люди дали показания, свою вину признали полностью, - сообщает старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

Сейчас расследование дела по статье 166 Уголовного кодекса РФ (угон без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору) в отношении жителей Зашейка завершено. Теперь закадычным друзьям грозит лишение свободы до 7 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU