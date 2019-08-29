Прокатиться с ветерком: подростки из поселка Зашеек втроем угнали старую «пятерку»
15 июня этого года двое друзей никак не могли придумать, чем бы интересным заняться на каникулах. Но, прогуливаясь ночью по поселку Зашеек, молодые люди все-таки нашли, как развеять свою скуку. Увидев незапертый автомобиль, 17-летний парень решил проверить свои водительские навыки. Он залез внутрь и стал пытаться завести двигатель, а его друг тем временем толкал машину. В результате их усилий ВАЗ-2105 был готов к дорожным путешествиям, и малолетние преступники поехали на местные магистрали. Через какое-то время бензин в автомобиле закончился и, недолго думая, северяне бросили машину у бывшей военной части. Наутро ее заметил местный житель и сообщил о находке в полицию.
- Благодаря слаженным действиям следователей и сотрудников полиции несовершеннолетних в кратчайший срок нашли и задержали. Молодые люди дали показания, свою вину признали полностью, - сообщает старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.
Сейчас расследование дела по статье 166 Уголовного кодекса РФ (угон без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору) в отношении жителей Зашейка завершено. Теперь закадычным друзьям грозит лишение свободы до 7 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU