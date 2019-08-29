2019-08-29T17:04:55+03:00
Общество

74 магазина в Мурманской области неправильно хранили молочную продукцию

Они не разделили товары, содержащие натуральный коровий белок, и те, что изготовлены из заменителей
Наталья ЛОБАНОВА
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Не разделив молочные продукты должным образом, продавцы ввели в заблуждение покупателей.Не разделив молочные продукты должным образом, продавцы ввели в заблуждение покупателей.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Управление Роспотребнадзора по Мурманской области провело внеплановые проверки магазинов, чтобы узнать, соблюдают ли они требования хранения молочных продуктов. Ведь с 1 июля этого года по новому закону необходимо разделять продукцию без заменителей молочного жира и с содержанием растительного жира.

- На сегодняшний день уже проконтролировано 263 торговых объекта, где можно купить кефир, молоко, творог, сметану и ряженку. Нарушения нашли в 74 магазинах: на некоторых молочных продуктах не было информационной надписи, которая позволяет отличить, что на прилавках содержит натуральное молоко, а что – его заменители, - поясняют в Управлении Роспотребнадзора по Мурманской области.

Сейчас большинство нарушений в торговых точках уже исправили. Некоторые отделались только административным предупреждением, другим повезло меньше – им выписали штраф.

Сотрудники защиты прав потребителей решили взять под особый контроль профилактику и пресечение незаконных действий в сфере реализации молочных продуктов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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