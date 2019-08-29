74 магазина в Мурманской области неправильно хранили молочную продукцию
Управление Роспотребнадзора по Мурманской области провело внеплановые проверки магазинов, чтобы узнать, соблюдают ли они требования хранения молочных продуктов. Ведь с 1 июля этого года по новому закону необходимо разделять продукцию без заменителей молочного жира и с содержанием растительного жира.
- На сегодняшний день уже проконтролировано 263 торговых объекта, где можно купить кефир, молоко, творог, сметану и ряженку. Нарушения нашли в 74 магазинах: на некоторых молочных продуктах не было информационной надписи, которая позволяет отличить, что на прилавках содержит натуральное молоко, а что – его заменители, - поясняют в Управлении Роспотребнадзора по Мурманской области.
Сейчас большинство нарушений в торговых точках уже исправили. Некоторые отделались только административным предупреждением, другим повезло меньше – им выписали штраф.
Сотрудники защиты прав потребителей решили взять под особый контроль профилактику и пресечение незаконных действий в сфере реализации молочных продуктов.
ИСТОЧНИК KP.RU