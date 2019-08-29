2019-08-29T16:22:41+03:00
Общество

Особенная библиотека: о профессии уголовного розыска мурманчанам расскажет честная книга

В сборнике рассказов - несколько десятков настоящих криминальных историй Заполярья
Есения ДОБРОНРАВОВА
Поделиться:
В редакции "КП" книгу представили ее герои Алик Гаджиев и Виктор Базоев.В редакции "КП" книгу представили ее герои Алик Гаджиев и Виктор Базоев.Фото: Мария ПАШЕНКОВА
Изменить размер текста:

В Мурманской области открыто несколько профильных классов, в том числе и кадетский. Сколько же мальчиков (а, может, и девочек) хочет работать в уголовном розыске?

О том, насколько это непростая работа, говорится в вышедшей к 100-летию профессии книге "История мурманского сыска в лицах".

- Идея о создании сборника рассказов, посвященного ветеранам и действующим сотрудникам уголовного розыска Мурманской области, пришла начальнику управления уголовного розыска УМВД России региона Максиму Николаевичу Смирному. С предложением о написании он обратился ко мне, - рассказывает автор книги Юлия Гарам.

Задумку также горячо поддержали сами ветераны сыска. Впрочем, назвать работу над сбором материала легкой нельзя. У каждого героя было много историй, много воспоминаний. Но одни не очень подходили под формат (Юлия Гарам сознательно не хотела заливать страницы книги кровью), или сами полицейские не готовы были по разным причинам раскрыть все детали дел. И иногда и не могли, ведь это были секретные операции. Но все же итогом многочасовых разговоров в живую и по телефону стали почти 300 честных страниц о том, каким был криминальный мир в Мурманской области начиная с советский времен и наших дней.

- Эта книга будет интересна и школьникам, чтобы они понимали не только романтику профессии, но и ее особенности и трудности. Может, это поможет сделать им выбор будущей профессии, - говорит Юлия Гарам.

Как сухарики помогли раскрыть убийство, а канцтовары в кармане - найти педофила? Как полицейские часами лежали в снегу, чтобы спасти похищенного, а совсем юный стажер боролся с тошнотой, находясь под прикрытием? Все это в книге к 100-летию угрозыска. И гораздо больше.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Североморском нашли истребитель времен Великой Отечественной
Прокатиться с ветерком: подростки из поселка Зашеек втроем угнали старую «пятерку»
Супруга потерявшегося под Ковдором Олега Гурьянова: «Денег за поиски никто не требует!»
Молодожены из Североморска попросили подарить им вместо цветов корм для животных
74 магазина в Мурманской области неправильно хранили молочную продукцию
В Мурманске 1 сентября откроется третья точка раздачи бесплатных обедов
Браконьеров из Зверосовхоза поймали на незаконной ловле сигов
В Мурманске вернули горячую воду в дома
В Мурманске зоозащитники устроили благотворительный аукцион
Авария в Мурманске: пассажира из покореженного ВАЗа вырезали спасатели
Первый канал покажет сериал "Дипломат", снятый в Териберке
Концентрация загрязняющих веществ в Кандалакшском заливе превышена в 19 раз
В первый день осени жители Мурманской области смогут увидеть северное сияние
Поиски потерявшегося под Ковдором мужчины завершились … в Верхнетуломском
В Кандалакшском заливе северяне наслаждались заплывом белухи
В Мурманске грабитель, отбирая у женщины украшения, обронил паспорт
Десятки тысяч просмотров: в Мурманской области электровоз пропустил велосипедиста
В Мурманске открыли новый рыбоперерабатывающий завод и заложили еще один
В Мурманске 564 дома остались без горячей воды
Мурманский общественный транспорт переходит на осеннее расписание
В Апатитах в «нехорошей» квартире нашли второй за год труп
В Мурманске букет цветов на День знаний стоит около 1500 рублей
В новом торговом центре в Мурманске прошли учения
В Мурманске ожидается потепление до +23 градусов