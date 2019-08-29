Особенная библиотека: о профессии уголовного розыска мурманчанам расскажет честная книга

СЕГОДНЯ 16:22 2019-08-29T16:22:41+03:00

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В Мурманской области открыто несколько профильных классов, в том числе и кадетский. Сколько же мальчиков (а, может, и девочек) хочет работать в уголовном розыске?

О том, насколько это непростая работа, говорится в вышедшей к 100-летию профессии книге "История мурманского сыска в лицах".

- Идея о создании сборника рассказов, посвященного ветеранам и действующим сотрудникам уголовного розыска Мурманской области, пришла начальнику управления уголовного розыска УМВД России региона Максиму Николаевичу Смирному. С предложением о написании он обратился ко мне, - рассказывает автор книги Юлия Гарам.

Задумку также горячо поддержали сами ветераны сыска. Впрочем, назвать работу над сбором материала легкой нельзя. У каждого героя было много историй, много воспоминаний. Но одни не очень подходили под формат (Юлия Гарам сознательно не хотела заливать страницы книги кровью), или сами полицейские не готовы были по разным причинам раскрыть все детали дел. И иногда и не могли, ведь это были секретные операции. Но все же итогом многочасовых разговоров в живую и по телефону стали почти 300 честных страниц о том, каким был криминальный мир в Мурманской области начиная с советский времен и наших дней.

- Эта книга будет интересна и школьникам, чтобы они понимали не только романтику профессии, но и ее особенности и трудности. Может, это поможет сделать им выбор будущей профессии, - говорит Юлия Гарам.

Как сухарики помогли раскрыть убийство, а канцтовары в кармане - найти педофила? Как полицейские часами лежали в снегу, чтобы спасти похищенного, а совсем юный стажер боролся с тошнотой, находясь под прикрытием? Все это в книге к 100-летию угрозыска. И гораздо больше.

ИСТОЧНИК KP.RU