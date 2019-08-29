В Мурманске вернули горячую воду в дома

СЕГОДНЯ 14:13 2019-08-29T14:13:24+03:00

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Проснувшихся утром жителей Первомайского района ждал неприятный сюрприз – в кранах не было горячей воды. Напомним, блага цивилизации пропали из-за того, что обесточенной оказалась Южная котельная. Причина – авария на электросетях «Колэнерго». По прогнозам энергетиков, горячее водоснабжение должно было вернуться в дома мурманчан к 15:00. Но аварийная бригада справилась раньше.

- В 13:24 наши специалисты восстановили электроснабжение южной котельной Мурманской ТЭЦ после отключения линии 35 кВ. Все потребители электроэнергии запитаны по нормальной схеме, - сообщили в пресс-службе «Колэнерго».

На ремонт аварийной бригаде понадобилось восемь часов. Неполадки устранили максимально оперативно. В «Колэнерго» напоминают, что запрещается приближаться к оборванным проводам линий электропередачи ближе чем на восемь метров и уж, тем более, проводить самостоятельные работы по восстановлению сети.

ИСТОЧНИК KP.RU