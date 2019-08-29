2019-08-29T13:33:44+03:00
Происшествия

Авария в Мурманске: пассажира из покореженного ВАЗа вырезали спасатели

Три человека попали в больницу
Наталья ЛОБАНОВА
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ВАЗу явно не выдержал такого кульбита. Фото: Аварийно-спасательный отряд г. МурманскаВАЗу явно не выдержал такого кульбита. Фото: Аварийно-спасательный отряд г. Мурманска
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Минувшая ночь ознаменовалась аварией. ДТП случилось у дома №6 на проезде Автомобилистов в столице Заполярья.

- По предварительной информации, авария произошла в 00:35 29 августа. Водитель ВАЗ 21099 не справился с управлением, после чего машина перевернулась. Одного из пассажиров зажало в салоне отечественного автомобиля, - сообщают в Аварийно-спасательном отряде города Мурманска.

Вскоре на место происшествия прибыли отделение пожарной охраны. Вместе со спасателями огнеборцы отключили аккумулятор и стабилизировали аварийный автомобиль. После чего они смогли извлечь пострадавшего из раскуроченной машины и передать его бригаде скорой помощи. Второму пассажиру была оказана первая медицинская и допсихологическая помощь. В итоге в больницу доставили трех человек.

В ГИБДД предупреждают, что ночью поток транспорта снижается, тем не менее, стоит быть очень внимательными и осторожными на дорогах и в это время суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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