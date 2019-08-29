2019-08-29T13:21:44+03:00
Общество

В Мурманске зоозащитники устроили благотворительный аукцион

Лоты для него привезли из Парижа, Шанхая, Москвы и Финляндии
Елена МОЛОДЦОВА
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Кошечка приехала из Парижа, в белый мишка - местный. Фото: Наталья КалининаКошечка приехала из Парижа, в белый мишка - местный. Фото: Наталья Калинина
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Чтобы собрать деньги на помощь своим подопечным, которых, увы, меньше не становится, зоозащтники прибегают к самым креативным идеям. Например, устраивают благотворительный праздник в полной темноте или устраивают показ мод четвероногих друзей. На этот раз Фонд помощи животным «Путеводная звезда» решил устроить благотворительный аукцион причем на постоянной основе.

- Признаюсь честно, идею мы подсмотрели у своих коллег из другого региона. Они проводят подобное мероприятие весьма успешно уже лет пять. Надеемся, что эта идея приживется и у нас, - рассказывает волонтер Фонда «Путеводная звезда» Наталья Калинина.

Первым лотом аукциона стала керамическая кошечка, которая прилетела из Парижа из галереи керамики на улице Монмартр, на которой все так или иначе связано с пушистыми мурлыками. Теперь эта французское очарование готово навевать дух Парижа в вашем доме. Первоначальная цена всего 200 рублей. Достанется же она тому, кто предложит самую высокую цену.

- В ближайшее время мы выступим и другие лоты аукциона. Уже есть в наличии набор для игры в скраббл на английском языке, которая приехала к нам из Шанхая. Также ждет своей очереди подставка для телефона в виде белого северного мишки и блокнот с рыжим котом на обложке, привезенный из Москвы, - рассказывает Наталья Калинина. – Также обещали привезти сувенир для аукциона из Финляндии.

Все это можно будет приобрести в группе Фонда «Путеводная звезда». Делайте ваши ставки, господа!

ИСТОЧНИК KP.RU

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