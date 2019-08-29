Браконьеров из Зверосовхоза поймали на незаконной ловле сигов

СЕГОДНЯ 14:46 2019-08-29T13:21:26+03:00

Заполярным рыбакам любая непогода нипочем - они ловят и лет и зимой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Мурманской области надеялись, что преступление сойдет им с рук

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Безработные рыбаки поселка Зверосовхоз решили половить сигов-пыжьянов на реке Кола. Они установили сеть и поймали уже пять штук, но тут нагрянула полиция. Сотрудники уголовного розыска задержали браконьеров и забрали у них пойманную добычу, так как разрешения на ловлю рыбы мужчины не имели.

- Своими действиями злоумышленники нарушили правила рыболовства и причинили материальный ущерб водным биоресурсам России на сумму свыше 9 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Рыбаки 32-х и 33-х лет рассказали полиции, что знали об ответственности за незаконную ловлю рыбы, но надеялись избежать наказания.

На ранее не судимых мужчин заведено дело по статье 256 Уголовного кодекса РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов). Теперь они находятся под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU