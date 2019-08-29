Концентрация загрязняющих веществ в Кандалакшском заливе превышена в 19 раз
Кажется, этим летом белухи напрасно в охотничьем азарте заплыли в Кандалакшский залив. Как выяснила природоохранная прокуратура и Росрыболовство, с некоторых пор его воды для морских млекопитающих не безопасны.
- Кандалакшский залив Белого моря – рыбный водоем первой категории и важный район воспроизводства промысловых видов рыб. Однако, как выяснилось, сброс сточных вод осуществляется с превышением концентрации загрязняющих веществ – норматив превышен от 6 до 19 раз. Генеральному директору ресурсоснабжающей организации внесено представление устранить эти нарушения, - рассказывают в природоохранной прокуратуре Мурманской области.
На предприятии с требованиями надзорных органов согласились и уже приняли меры по установке очистных, заградительных устройств, препятствующих попаданию крупных частиц мусора в акваторию Кандалакшского залива. Сейчас разрабатывается проект реконструкции выпуска №2. Кстати, должностное лицо, проворонившее загрязнение важного водоема, привлекли к дисциплинарной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU