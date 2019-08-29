2019-08-29T12:35:40+03:00
Общество

Концентрация загрязняющих веществ в Кандалакшском заливе превышена в 19 раз

Русурсоснабжающая организация уже разрабатывает проект реконструкции очистных сооружений
Елена МОЛОДЦОВА
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Сточные воды, которые сбрасывают в Кандалакшский залив, полны крупного мусора. Фото: арктик-тв.рфСточные воды, которые сбрасывают в Кандалакшский залив, полны крупного мусора. Фото: арктик-тв.рф
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Кажется, этим летом белухи напрасно в охотничьем азарте заплыли в Кандалакшский залив. Как выяснила природоохранная прокуратура и Росрыболовство, с некоторых пор его воды для морских млекопитающих не безопасны.

- Кандалакшский залив Белого моря – рыбный водоем первой категории и важный район воспроизводства промысловых видов рыб. Однако, как выяснилось, сброс сточных вод осуществляется с превышением концентрации загрязняющих веществ – норматив превышен от 6 до 19 раз. Генеральному директору ресурсоснабжающей организации внесено представление устранить эти нарушения, - рассказывают в природоохранной прокуратуре Мурманской области.

На предприятии с требованиями надзорных органов согласились и уже приняли меры по установке очистных, заградительных устройств, препятствующих попаданию крупных частиц мусора в акваторию Кандалакшского залива. Сейчас разрабатывается проект реконструкции выпуска №2. Кстати, должностное лицо, проворонившее загрязнение важного водоема, привлекли к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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