В первый день осени жители Мурманской области смогут увидеть северное сияние
Как только в Заполярье заканчиваются полярный день и белые ночи, можно поднимать голову вверх, чтобы увидеть северное сияние.
В прошлом году внимательные жители региона заприметили игру авроры бореалис еще в августе. В этот раз такой удачей еще не делились. Но на днях природное чудо все-таки обещает нам показаться.
- Открываем сезон наблюдений сияния 2019-2020 официально! Этот сезон богатым на магнитные бури не ожидается. В основном возмущения мы ожидаем от корональных дыр. Корональные выбросы если и будут, то немного... солнечный минимум продолжается... А 1-2 сентября ждем ветер от корональной дыры и небольшую магнитную бурю, - сообщает паблик "Охотники за сиянием (aurora hunters)".
Главное, чтобы небо в эти дни было ясным, а не затянутым облаками. Чтобы увеличить шансы увидеть аврору бореалис, лучше выехать за город подальше от огней большого города.
ИСТОЧНИК KP.RU