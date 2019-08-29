В первый день осени жители Мурманской области смогут увидеть северное сияние

СЕГОДНЯ 12:06 2019-08-29T11:43:16+03:00

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Как только в Заполярье заканчиваются полярный день и белые ночи, можно поднимать голову вверх, чтобы увидеть северное сияние.

В прошлом году внимательные жители региона заприметили игру авроры бореалис еще в августе. В этот раз такой удачей еще не делились. Но на днях природное чудо все-таки обещает нам показаться.

- Открываем сезон наблюдений сияния 2019-2020 официально! Этот сезон богатым на магнитные бури не ожидается. В основном возмущения мы ожидаем от корональных дыр. Корональные выбросы если и будут, то немного... солнечный минимум продолжается... А 1-2 сентября ждем ветер от корональной дыры и небольшую магнитную бурю, - сообщает паблик "Охотники за сиянием (aurora hunters)".

Главное, чтобы небо в эти дни было ясным, а не затянутым облаками. Чтобы увеличить шансы увидеть аврору бореалис, лучше выехать за город подальше от огней большого города.

ИСТОЧНИК KP.RU