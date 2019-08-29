В Кандалакшском заливе северяне наслаждались заплывом белухи

СЕГОДНЯ 11:12 2019-08-29T11:19:36+03:00

Четырех белух замтеили в Кандалакшском заливе еще несколкьо дней назад. Фото: Александра Горяшко

Судя по всему, киты пришли к берегам Кольского полуострова вслед за селедкой [видео]

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- Настоящая красавица! – жители юга Мурманской области с наслаждением наблюдали за тем, как белуха резвится в водах Кандалакшского залива – кит несколько раз показывал из воды свою белоснежную спину.

К слову, белух в Белом море у берегов Кольского полуострова заметили еще несколько дней назад.

- Следом за селедкой к водоотводному каналу подтянулось не только множество рыбаков, но и сразу четыре белухи, - писала в группе «Друзья Кандалакшского заповедника» Александра Горяшко.

В самом заповеднике уверяют, что для этих мест белоснежные красавцы-киты – не редкость. В Кандалакшском заливе они не обитают, но приходят за большим косяком рыбы. Белухи питаются селедкой, треской и песчанкой. И в охотничьем азарте заходят в Кандалакшский залив, подплывая довольно близко к берегам.

Напомним, обычно рыбаки встречают дружелюбных великанов в Баренцевом море и с удовольствием делятся своими впечатлениями в социальных сетях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/728804" frameborder="0"></iframe> В Кандалакшском заливе заметили белуху.Автор: "Кандалакша в курсе"! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU