Десятки тысяч просмотров: в Мурманской области электровоз пропустил велосипедиста

СЕГОДНЯ 10:12 2019-08-29T10:12:09+03:00

Изменить размер текста: A A

За два дня - более 24 тысяч просмотров. Видео апатитчанина Михаила Елисеева становится все популярнее в "ВКонтакте".

Мужчина ехал на велосипеде и остановился перед железной дорогой на красный сигнал. Как раз в это время к переезду подъезжал локомотив. Внезапно последний остановился, словно давая преимущество двухколесному.

- Ничто так не поднимает самооценку, как электровоз, пропускающий тебя на железнодорожном переезде, - написал Михаил Елисеев в комментариях к ролику.

Вот только увидеть, кто же проехал первым, на видео нельзя, - оно обрывается. Но мы спросили у самого автора, что же произошло дальше.

- Первым проехал я, но в комментариях железнодорожники уже объяснили, что электровоз просто выполнял маневры, а не пропускал, разумеется. Машинист потом перешел в другую кабину и поехал обратно, - уточнил "КП" Михаил Елисеев.

Впрочем, всем велосипедистам и не только у железнодорожных переездов стоит быть особенно внимательными. Лучше подождать, чем поторопиться.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/728805" frameborder="0"></iframe> Электровоз в Мурманской области пропускает велосипедиста.Видео: Михаил Елисеев

ИСТОЧНИК KP.RU