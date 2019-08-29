Десятки тысяч просмотров: в Мурманской области электровоз пропустил велосипедиста
За два дня - более 24 тысяч просмотров. Видео апатитчанина Михаила Елисеева становится все популярнее в "ВКонтакте".
Мужчина ехал на велосипеде и остановился перед железной дорогой на красный сигнал. Как раз в это время к переезду подъезжал локомотив. Внезапно последний остановился, словно давая преимущество двухколесному.
- Ничто так не поднимает самооценку, как электровоз, пропускающий тебя на железнодорожном переезде, - написал Михаил Елисеев в комментариях к ролику.
Вот только увидеть, кто же проехал первым, на видео нельзя, - оно обрывается. Но мы спросили у самого автора, что же произошло дальше.
- Первым проехал я, но в комментариях железнодорожники уже объяснили, что электровоз просто выполнял маневры, а не пропускал, разумеется. Машинист потом перешел в другую кабину и поехал обратно, - уточнил "КП" Михаил Елисеев.
Впрочем, всем велосипедистам и не только у железнодорожных переездов стоит быть особенно внимательными. Лучше подождать, чем поторопиться.
Электровоз в Мурманской области пропускает велосипедиста.Видео: Михаил Елисеев
ИСТОЧНИК KP.RU