2019-08-29T10:12:09+03:00
Общество

Десятки тысяч просмотров: в Мурманской области электровоз пропустил велосипедиста

На самом деле машинист выполнял маневры [видео]
Мария ПАШЕНКОВА
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Электровоз остановился у переезда, словно пропуская велосипедиста. Фото: скриншот видеоЭлектровоз остановился у переезда, словно пропуская велосипедиста. Фото: скриншот видео
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За два дня - более 24 тысяч просмотров. Видео апатитчанина Михаила Елисеева становится все популярнее в "ВКонтакте".

Мужчина ехал на велосипеде и остановился перед железной дорогой на красный сигнал. Как раз в это время к переезду подъезжал локомотив. Внезапно последний остановился, словно давая преимущество двухколесному.

- Ничто так не поднимает самооценку, как электровоз, пропускающий тебя на железнодорожном переезде, - написал Михаил Елисеев в комментариях к ролику.

Вот только увидеть, кто же проехал первым, на видео нельзя, - оно обрывается. Но мы спросили у самого автора, что же произошло дальше.

- Первым проехал я, но в комментариях железнодорожники уже объяснили, что электровоз просто выполнял маневры, а не пропускал, разумеется. Машинист потом перешел в другую кабину и поехал обратно, - уточнил "КП" Михаил Елисеев.

Впрочем, всем велосипедистам и не только у железнодорожных переездов стоит быть особенно внимательными. Лучше подождать, чем поторопиться.

Электровоз в Мурманской области пропускает велосипедиста.Видео: Михаил Елисеев

ИСТОЧНИК KP.RU

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