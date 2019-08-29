В Мурманске 564 дома остались без горячей воды

СЕГОДНЯ 09:00 2019-08-29T14:06:33+03:00

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Мурманчане, несмотря на теплые деньки, в ожидании чуда, а точнее отопления, которое, как обещают власти, появится в отсыревших за это промозглое лето домах уже 1 сентября. Но пока ресурсоснабжающим компаниям не до начала отопительного сезона. Несмотря на то, что к нему все готово, этим утром жителей Первомайского района столицы Заполярья ждал неприятный сюрприз – в кранах не оказалось горячей воды.

- В связи с потерей напряжения на подстанции сетевой организации 29 августа в 05:10 произошла полная остановка Южной котельной. Горячее водоснабжение Первомайского района Мурманска временно ограничено, - сообщает неприятную новость Мурманская ТЭЦ.

По информации Единой дежурно-диспетчерской службы Мурманска, без горячей воды оказались 564 дома города. Аварийная бригада «Колэнерго» уже приступила к ликвидации аварии на сетях. Специалисты компании выехали на место сразу после поступления сигнала об отключении, осмотрели линию и оперативно приступили к ремонтным работам.

Как только неполадки удастся устранить и на Южной котельной дадут свет, в кранах мурманчан появится горячая вода. Пока по прогнозам, поды не будет до 15:00.

ИСТОЧНИК KP.RU