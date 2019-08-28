2019-08-28T16:48:52+03:00
Происшествия

В Апатитах в «нехорошей» квартире нашли второй за год труп

Перед смертью женщину избили
Варвара РУСЛАНОВА
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Женщину в "нехорошей" квартире избили до смерти. Фото: СКР по Мурманской областиЖенщину в "нехорошей" квартире избили до смерти. Фото: СКР по Мурманской области
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История в «нехорошей» квартире, что в доме №6 по улице Бредова в Апатитах, повторилась спустя почти полгода. Напомним, в Международный женский день здесь зарезали человека. А днем 27 августа обнаружили еще один труп.

- 42-летнюю женщину без признаков жизни обнаружили родственники. Они вызывали «скорую», а те в свою очередь сообщили о случившемся в правоохранительные органы, - рассказывает старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович. – По предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма. Также на теле погибшей обнаружены многочисленные кровоподтеки.

Скорее всего, женщину избивали перед смертью. Есть у следователей и версия, кто и зачем это мог сделать. Правда, пока детективы предпочитают об этом не распространяться в интересах следствия.

Уголвоное дело возбуждено по части 4 стать 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека».

ИСТОЧНИК KP.RU

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