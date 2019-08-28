2019-08-28T15:57:16+03:00
Общество

В Мурманске букет цветов на День знаний стоит около 1500 рублей

Чаще всего северяне выбирают хризантемы, астры и гладиолусы
Наталья ЛОБАНОВА
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На школьной линейке можно увидеть, кажется, все возможные варианты композиций из цветов.На школьной линейке можно увидеть, кажется, все возможные варианты композиций из цветов.Фото: Алексей ФОКИН
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«Комсомолка» уже узнала, сколько стоит минимальный набор школьника,а теперь решила выяснить, во сколько обойдутся цветы к 1 сентября. Так, цена хорошего букета начинается от 1000 рублей. А вот за 200 рублей можно получить лишь веточку хризантемы в упаковке.

- В среднем букет будет стоить 1-2 тысячи рублей. Чаще всего у нас берут подсолнухи, розы и хризантемы. Для украшения можно добавить в заказ воздушные шарики и деревянные топперы. Также мы создаем композиции в тыквах или боксах для тех, кто хочет подарить что-то креативное, - рассказывает «КП» флорист Анна.

В других цветочных магазинах больше всего раскупают астры и гладиолусы, а цена вместе с упаковкой составляет от 1000 и дальше до бесконечности. Ведь кто-то обходится скромными герберами, а кто-то хочет роскошные розы.

- Мы вставляем в букет карандаши, линейки и пятерки из фетра, чтобы отразить дух праздника. В прошлом году составляли композиции из овощей. Сейчас еще пока думаем, чем удивить покупателей, - делится подробностями продавец цветочного магазина в Мурманске.

Таким образом, отправить ребенка в школу с достойным букетом из астр, роз, гладиолусов и других цветов можно за довольно приемлемую сумму.

Отметим, что ранее «КП» писала о том, что учителя хотели отказаться от цветов на 1 сентября, чтобы помочь больному мальчику из Североморска-3. Хоть ребенку и помог неизвестный, оплатив лечение в 15 миллионов рублей, стоит задуматься, не лучше ли вместо букетов потратить деньги на более важное дело – благотворительность?

ИСТОЧНИК KP.RU

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