В новом торговом центре в Мурманске прошли учения

СЕГОДНЯ 15:46 2019-08-28T15:11:58+03:00

Во вреям учения пожарные познакомились с новым объектом на территории города. Фото: МЧС по Мурманской области

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- У нового ТРК Plazma огромное количество машин скорой, пожарки и полиции. Дыма нет, новости тоже везде отсутствуют. Учения что ли? – с тревогой спрашивал в соцсетях Василий Колотуша.

И оказался, совершенно прав. Действительно, через несколько дней после открытия нового торгово-развлекательного центра спецслужбы решили потренироваться на случай ,если произойдет внештатная ситуация.

- По легенде учений, на первом этаже в помещении приема товара произошло короткое замыкание, и начался пожар. Персонал начал эвакуацию посетителей и сотрудников, - рассказывают в пресс-службе МЧС по Мурманской области. – Пожарным пришлось спасать со второго этажа человека, который самостоятельно не мог передвигаться. В итоге за 45 минут условный пожар был потушен.

В ведомстве не отрицают, что главной целью тренировки было познакомиться с новым объектом.

ИСТОЧНИК KP.RU