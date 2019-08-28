В новом торговом центре в Мурманске прошли учения
- У нового ТРК Plazma огромное количество машин скорой, пожарки и полиции. Дыма нет, новости тоже везде отсутствуют. Учения что ли? – с тревогой спрашивал в соцсетях Василий Колотуша.
И оказался, совершенно прав. Действительно, через несколько дней после открытия нового торгово-развлекательного центра спецслужбы решили потренироваться на случай ,если произойдет внештатная ситуация.
- По легенде учений, на первом этаже в помещении приема товара произошло короткое замыкание, и начался пожар. Персонал начал эвакуацию посетителей и сотрудников, - рассказывают в пресс-службе МЧС по Мурманской области. – Пожарным пришлось спасать со второго этажа человека, который самостоятельно не мог передвигаться. В итоге за 45 минут условный пожар был потушен.
В ведомстве не отрицают, что главной целью тренировки было познакомиться с новым объектом.
ИСТОЧНИК KP.RU