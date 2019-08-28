2019-08-28T14:34:04+03:00
Общество

В Мурманске ожидается потепление до +23 градусов

Лето вернется в заполярную столицу еще на несколько дней
Наталья ЛОБАНОВА
Поделиться:
Да уж, в школу в такую погоду точно идти не захочется!Да уж, в школу в такую погоду точно идти не захочется!Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Нынешний сезон отпусков выдался достаточно холодным. Жители Мурманской области большую часть времени проводили в обнимку с обогревателем, но все же редкие тёплые дни на севере были – солнышко немного радовало северян в середине июля и августа. К счастью, лето заглянет в Кольский край еще на недельку.

- С 28 августа дождей станет гораздо меньше, а температура воздуха поднимется до +23°, - сообщает Мурманский гидрометцентр,

Похоже, что первое сентября все-таки не превратится из дня знаний в день зонтов. В школьный праздник ожидается теплая солнечная погода с температурой +20°.

Группа «Погода в Мурманске» в «Вконтакте» пишет, что сегодня, 28 августа, погода облачная, с прояснениями. Местами небольшой дождь. Температура воздуха днём +17+20°, ночью +7+12°.

В наставшие теплые деньки стоит погреться на солнышке в городском парке или на природе, чтобы получить заряд витамина D. Работающим мурманчанам расстраиваться не стоит – в выходные хорошая погода сохранится.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мурманский общественный транспорт переходит на осеннее расписание
В Апатитах в «нехорошей» квартире нашли второй за год труп
В Мурманске букет цветов на День знаний стоит около 1500 рублей
В новом торговом центре в Мурманске прошли учения
На старой дороге под Ковдором в кювете нашли Chery Tiggo, водитель которой потерялся в лесу
Мурманчан возмущают столь ранние сроки охоты на боровую дичь
Промахнулась мимо раковины: мурманчанка убеждала следователей, что случайно зарезала собутыльника
Смертельный обгон: Под Апатитами в аварии погибла известная пара мурманчан
Машину пропавшего путешественника из Санкт-Петербурга нашли у рудника в Ревде
Бывший зять мурманской пенсионерки украл из ее квартиры 700 тысяч рублей
В Мурманской области отопительный сезон в жилых домах начнется 1 сентября
Вблизи Североморска-3 группа «Прерванный полет» установила первую памятную табличку
В Мурманске у Атомфлота бродит медведь
В Мурманске внедорожник перевернулся в воздухе и сбил ограждением 17-летнюю девушку
В Лувеньге ищут кировчанина, который приехал на морскую рыбалку
В Молочном впервые за 30 лет ремонтируют поликлинику
Потерявшегося под Ковдором водителя, съехавшего в кювет Chery, ищут с воздуха
В Раякоски приехал фельдшер
В Мурманске найти пропавшую бабушку в тапочках помогли внимательные врачи
Гидрографы Северного флота открыли пять новых островов в Арктике
32-летняя кандалакшанка утонула в пруду под Санкт-Петербургом
С самолета Мурманск-Москва, на котором летел Андрей Чибис, сняли пьяного дебошира
В Апатитах посетитель рюмочной избил девушку за слишком дорогой алкоголь
В Мурманской области пропал путешественник из Санкт-Петербурга и его пес