В Мурманске ожидается потепление до +23 градусов

СЕГОДНЯ 15:11 2019-08-28T14:34:04+03:00

Да уж, в школу в такую погоду точно идти не захочется! Фото: Евгения ГУСЕВА

Лето вернется в заполярную столицу еще на несколько дней

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Нынешний сезон отпусков выдался достаточно холодным. Жители Мурманской области большую часть времени проводили в обнимку с обогревателем, но все же редкие тёплые дни на севере были – солнышко немного радовало северян в середине июля и августа. К счастью, лето заглянет в Кольский край еще на недельку.

- С 28 августа дождей станет гораздо меньше, а температура воздуха поднимется до +23°, - сообщает Мурманский гидрометцентр,

Похоже, что первое сентября все-таки не превратится из дня знаний в день зонтов. В школьный праздник ожидается теплая солнечная погода с температурой +20°.

Группа «Погода в Мурманске» в «Вконтакте» пишет, что сегодня, 28 августа, погода облачная, с прояснениями. Местами небольшой дождь. Температура воздуха днём +17+20°, ночью +7+12°.

В наставшие теплые деньки стоит погреться на солнышке в городском парке или на природе, чтобы получить заряд витамина D. Работающим мурманчанам расстраиваться не стоит – в выходные хорошая погода сохранится.

ИСТОЧНИК KP.RU