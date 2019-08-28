2019-08-28T13:55:25+03:00
Общество

Мурманчан возмущают столь ранние сроки охоты на боровую дичь

В региональном министерстве природных ресурсов объяснили, почему стрелять северную птицу разрешают так рано
Елена МОЛОДЦОВА
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Птенцы куропаток в конце августа совсем маленькие. Фото: zelenj.ruПтенцы куропаток в конце августа совсем маленькие. Фото: zelenj.ru
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С 17 августа разрешена охота на боровую дичь. Ежедневно за разрешениями в министерство природы Мурманской области обращается порядка 150 промысловиков. Но не все согласны, что бить куропаток, глухарей и тетеревов стоит уже в середине августа.

- Птенцы куропаток размером с кулак. Глухари тоже совсем молодые – меньше глухарок. Открывать так рано охоту на боровую дичь не допустимо, - написал полный возмущения пост анонимный охотник с 20-летним стажем в группе «Подслушано в Мурманске №1».

Увы, но правила и сроки охоты с 2010 года едины для всей России, и пока с этим ничего не поделаешь.

- Мы регулярно подаем предложения в федеральное министерство, чтобы сместить сроки охоты в нашем регионе. Сейчас в ведомстве готовят проект новых правил, и мы в очередной раз просили учесть наши пожелания. Поскольку на Крайнем Севере биологические процессы у животных несколько замедленны. Например, открывать охоту на боровую дичь необходимо не раньше 2 сентября, - говорит Дмитрий Каск, завсектором по учету и мониторингу животного мира минприроды области.

А пока в ведомстве держат руку на пульсе. В прошлом году был введен мораторий на добычу боровой дичи – ее численность упала до 184 тысяч особей. В этом сезоне ситуация выровнялась – число птицы выросло в 1,5 раза и составило 270 тысяч особей.

- Нормальный охотник не будет убивать медвежонка или цыпленка. Разрешая охоту, никто не заставляет стрелять в птенцов или самок. Если соблюдать правила, то ущерба природе не будет, - подчеркивает Дмитрий Каск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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