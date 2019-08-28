Промахнулась мимо раковины: мурманчанка убеждала следователей, что случайно зарезала собутыльника

СЕГОДНЯ 13:42 2019-08-28T13:29:07+03:00

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Приглашение приятельницы в гости стало роковым для мурманчанина. 31 марта этого года житель заполярной столицы распивал спиртные напитки с 47-летней знакомой у себя в квартире на Крупской. Неожиданно мурманчане начали ссориться. В ходе не на шутку разгоревшегося конфликта женщина ударила северянина ножом в спину. От полученной травмы мужчина быстро скончался. Злоумышленница, осознав, что натворила, самостоятельно вызвала полицию.

В квартиру на место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа во главе со следователем. В ходе расследования женщина настаивала на том, что собиралась бросить нож в раковину, но случайно попала в спину знакомого. Тем не менее, версию женщины опровергли.

- Было установлено, что жительница Мурманска умышленно нанесла телесные повреждения погибшему, ударив его в район легкого, - рассказывает о реальной картине произошедшего старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

Сейчас расследование уголовного дела в отношении северянки завершено. Она обвиняется в убийстве. Теперь ей грозит до 15 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU