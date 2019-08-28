2019-08-28T12:39:59+03:00
Происшествия

Смертельный обгон: Под Апатитами в аварии погибла известная пара мурманчан

Прощание с Ольгой и Анатолием Семихиными состоялось 28 августа
Елена МОЛОДЦОВА
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Жизнь Анатолия Семихина и его супруги унесла страшная авария. Фото: Из личного архива Анатолия СемихинаЖизнь Анатолия Семихина и его супруги унесла страшная авария. Фото: Из личного архива Анатолия Семихина
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20 августа стал черным днем для многих северян. Напомним, в тот день на 1225 километре федеральной трассы «Кола» Acura вылетела на встречную полосу и столкнулась с Nissan Tiida. Удар оказался чудовищной силы: пассажирка погибла на месте, а водитель спустя несколько дней в больнице. Страшная авария унесла жизни известных в творческих кругах Заполярья 69-летних супругов Семихиных.

Ольга Михайловна преподавала в мурманской детской школе искусств №2 и выступала в составе мурманского филармонического оркестра. Анатолий Васильевич – участник ансамбля танца «Ювента» Дворца культуры имени Кирова. Несмотря на почтенный возраст, он был завсегдатаем всех танцевальных конкурсах региона. Гибель четы Семихиных стала ударом для многих.

- Не верю! Не могу это принять! Я вас очень любила и люблю! Вы навсегда в моем сердце, в моей душе. Светлая память, любимый всеми друг! – скорбит Ирина Дубкова.

- Ушёл из жизни замечательный человек, интеллигентный, порядочный, добрейшей души! Очень жалко! Так нелепо! Скорблю! – вторит Свтелана Аленовская.

Прощание с Анатолием и Ольгой Семихинами прошло сегодня, 28 августа, в Кандалакше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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