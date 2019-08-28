2019-08-28T11:51:09+03:00
Происшествия

Бывший зять мурманской пенсионерки украл из ее квартиры 700 тысяч рублей

Теперь мужчине грозит лишение свободы до шести лет
Наталья ЛОБАНОВА
Поделиться:
Немалое количество наличных денег северянка хранила прямо в квартире.Немалое количество наличных денег северянка хранила прямо в квартире.Фото: Анастасия ОСИПОВА
Изменить размер текста:

70-летняя жительница Мурманска никак не ожидала, что ее приличная сумма денег, спрятанная дома, в один момент неожиданно исчезнет без следа. Пожилая северянка обратилась в полицию, рассказав о том, что из ее квартиры на Карла Маркса похитили целых 700 тысяч рублей.

Оказалось, что украсть такие крупные деньги мог бывший зять мурманчанки.

- В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские смогли задержать злоумышленника. Им оказался 56-летний местный житель, родственник потерпевшей. Ранее он не был судим, - поясняют в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Мужчина рассказал сотрудникам полиции, что знал то место, где пенсионерка хранит столь большую наличность. Раньше северянин помогал женщине по хозяйству, поэтому у него были вторые ключи от квартиры. Дождавшись, когда экс-теща уйдет, зять проник в дом и похитил деньги. Он решил спрятать украденную сумму во дворе. Мужчина признался, что часть денег уже успел потратить на личные нужды.

На мурманчанина заведено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса РФ (кража, совершенная в крупном размере). Его ждет лишение свободы до шести лет. Сейчас злоумышленник находится в городе под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мурманске ожидается потепление до +23 градусов
На старой дороге под Ковдором в кювете нашли Chery Tiggo, водитель которой потерялся в лесу
Мурманчан возмущают столь ранние сроки охоты на боровую дичь
Промахнулась мимо раковины: мурманчанка убеждала следователей, что случайно зарезала собутыльника
Смертельный обгон: Под Апатитами в аварии погибла известная пара мурманчан
Машину пропавшего путешественника из Санкт-Петербурга нашли у рудника в Ревде
В Мурманской области отопительный сезон в жилых домах начнется 1 сентября
Вблизи Североморска-3 группа «Прерванный полет» установила первую памятную табличку
В Мурманске у Атомфлота бродит медведь
В Мурманске внедорожник перевернулся в воздухе и сбил ограждением 17-летнюю девушку
В Лувеньге ищут кировчанина, который приехал на морскую рыбалку
В Молочном впервые за 30 лет ремонтируют поликлинику
Потерявшегося под Ковдором водителя, съехавшего в кювет Chery, ищут с воздуха
В Раякоски приехал фельдшер
В Мурманске найти пропавшую бабушку в тапочках помогли внимательные врачи
Гидрографы Северного флота открыли пять новых островов в Арктике
32-летняя кандалакшанка утонула в пруду под Санкт-Петербургом
С самолета Мурманск-Москва, на котором летел Андрей Чибис, сняли пьяного дебошира
В Апатитах посетитель рюмочной избил девушку за слишком дорогой алкоголь
В Мурманской области пропал путешественник из Санкт-Петербурга и его пес