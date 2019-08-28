Бывший зять мурманской пенсионерки украл из ее квартиры 700 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:13 2019-08-28T11:51:09+03:00

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70-летняя жительница Мурманска никак не ожидала, что ее приличная сумма денег, спрятанная дома, в один момент неожиданно исчезнет без следа. Пожилая северянка обратилась в полицию, рассказав о том, что из ее квартиры на Карла Маркса похитили целых 700 тысяч рублей.

Оказалось, что украсть такие крупные деньги мог бывший зять мурманчанки.

- В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские смогли задержать злоумышленника. Им оказался 56-летний местный житель, родственник потерпевшей. Ранее он не был судим, - поясняют в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Мужчина рассказал сотрудникам полиции, что знал то место, где пенсионерка хранит столь большую наличность. Раньше северянин помогал женщине по хозяйству, поэтому у него были вторые ключи от квартиры. Дождавшись, когда экс-теща уйдет, зять проник в дом и похитил деньги. Он решил спрятать украденную сумму во дворе. Мужчина признался, что часть денег уже успел потратить на личные нужды.

На мурманчанина заведено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса РФ (кража, совершенная в крупном размере). Его ждет лишение свободы до шести лет. Сейчас злоумышленник находится в городе под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU